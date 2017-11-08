Стаховський зазнав поразки на старті турніру в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Друга ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар'єр на великому челленджері "Peugeot Slovak Open", що проходить у Братиславі, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Киянин, отримавши на турнірі в Словаччині шостий номер посіву, поступився вже в першому раунді словаку Андрію Мартіну - 6:7 (3), 3:6.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини. На рахунку Стаховського 7 ейсів, 1 подвійна помилка і жодного реалізованого брейк-пойнт з трьох. Мартін 3 рази подав навиліт, двічі не зміг ввести м'яч в гру і виграв один гейм на прийомі.
Відзначимо, що сьогодні Стаховський виступить у парі з Молчановим на кортах в Братиславі.
Як повідомлялося раніше, на змаганнях у Словаччині мав також виступити Ілля Марченко, але донеччанин знявся в останній момент.