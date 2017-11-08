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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 66074 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69590 просмотра

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13:14 • 58791 просмотра

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11:14 • 97574 просмотра

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Стаховский потерпел поражение на старте турнира в Братиславе

Стаховский потерпел поражение на старте турнира в Братиславе

Киев  •  УНН

 • 7414 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вторая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на большом челленджере "Peugeot Slovak Open", который проходит в Братиславе, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Киевлянин, получив на турнире в Словакии шестой номер посева, уступил уже в первом раунде словаку Андрею Мартину - 6:7 (3), 3:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету Стаховского 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни реализованного брейк-пойнт из трех. Мартин 3 раза подал навылет, дважды не смог ввести мяч в игру и выиграл один гейм на приеме.

Отметим, что сегодня Стаховский выступит в паре с Молчановым на кортах в Братиславе.

Как сообщалось ранее, на соревнованиях в Словакии был также выступить Илья Марченко, но Донецка снялся в последний момент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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