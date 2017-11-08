Стаховский потерпел поражение на старте турнира в Братиславе

Киевлянин, получив на турнире в Словакии шестой номер посева, уступил уже в первом раунде словаку Андрею Мартину - 6:7 (3), 3:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету Стаховского 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни реализованного брейк-пойнт из трех. Мартин 3 раза подал навылет, дважды не смог ввести мяч в игру и выиграл один гейм на приеме.

Отметим, что сегодня Стаховский выступит в паре с Молчановым на кортах в Братиславе.

Как сообщалось ранее, на соревнованиях в Словакии был также выступить Илья Марченко, но Донецка снялся в последний момент.