Стаховський став чвертьфіналістом парного розряду змагань в Остраві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На тенісному турнірі в Остраві (Чехія) киянин Сергій Стаховський виграв поєдинок і продовжив боротьбу за трофей, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Українець в дуеті з Лукашем Росолом з Чехії в стартовому матчі зустрілися з французької парою Антуан Хоан/Гліб Сахаров. Наполегливою видався вирішальний тайбрейк, на якому тенісисти провели 24 розіграши. Підсумкова перемога за Стаховським та Росолом — 4:6, 7:6 (3), 13:11.
Примітно, що задля перемоги чесько-українській парі знадобилося 1 година і 39 хвилин.
Відзначимо, що в одиночному розряді, де посіяний під другим номером, киянин почне боротьбу матчем проти Артура де Грефа з Бельгії.