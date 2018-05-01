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Стаховский стал четвертьфиналистом парного разряда соревнований в Остраве

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. На теннисном турнире в Остраве (Чехия) киевлянин Сергей Стаховский выиграл поединок и продолжил борьбу за трофей, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Стаховский стал четвертьфиналистом парного разряда соревнований в Остраве

Украинец в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии в стартовом матче встретились с французской парой Антуан Хоан/Глеб Сахаров. Упорной выдался решающий тай-брейк, на котором теннисисты провели 24 розыгрыша. Итоговая победа Стаховским и рассола — 4:6, 7:6 (3), 13:11.

Примечательно, что для победы чешско-украинской паре понадобились 1 час и 39 минут.

Отметим, что в одиночном разряде, где посеян под вторым номером, киевлянин начнет борьбу матчем против Артура де Грефа из Бельгии.

Украинские Национальные Новости

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