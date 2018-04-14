Стаховський переміг колишню 12-у ракетку світу на старті змагань у Монте-Карло
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Киянин Сергій Стаховський успішно стартував у кваліфікаційному ґрунтовому турнірі категорії "Мастерс" з призовим фондом більше 5,2 млн євро в Монте-Карло, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
Український тенісист з рахунком 6:1, 6:3 переміг представника Сербії Віктора Троїцкі, який був посіяний у відбірковій сітці Мастерса під третім номером.
Зустріч тривала трохи більше години. Наш земляк оформив по два брейки в кожній партії і не віддав супернику жодного гейму на своїй подачі.
Раніше тенісисти зустрічалися на корті шість разів: у активі Стаховського перемоги в першому і останньому поєдинках (в Ноттінгемі в 2015 році).
Зауважимо, що у фіналі кваліфікації Стаховський буде боротися з ще одним сербським тенісистом - дванадцятим сіяним Душаном Лайовічем (ATP 90). Українець веде в статистиці зустрічей 3:0.
Нагадаємо, Стаховський оголосив бойкот футбольній Лізі чемпіонів.