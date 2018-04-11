Стадіон "Металіст" у Харкові повернули у державну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рішенням уряду стадіон "Металіст" у Харкові передано до сфери управління Харківської ОДА. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми схвалили розпорядження Кабміну щодо передачі до сфери управління Харківської ОДА стадіону футбольного клубу "Металіст", який фактично був поцуплений у держави. Його повернуто у власність держави, а ОДА буде використовувати цей стадіон", - сказав Гройсман.
При цьому прем'єр наголосив, що вимагає, щоб ОДА управляла цим стадіоном із урахуванням думки вболівальників. Як уточнив на прес-конференції міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи таке рішення, це – гарний приклад того, що органи прокуратури застосовують нові норми законодавства до спецконфіскації.
"Це другий великий кейс (після 1,5 млрд доларів грошей Януковича), коли українська держава повертає у власність корупційні активи, які були вкрадені у українського народу", - зауважив він.
Як повідомляв УНН, найближчим часом до бюджету надійдуть 110 млн доларів, конфіскованих в організованого злочинного угрупування екс-президента України Віктора Януковича.