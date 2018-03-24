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США звинуватили групу іранців в крадіжці даних з більш ніж 300 університетів

США звинуватили групу іранців в крадіжці даних з більш ніж 300 університетів

Київ • УНН

 • 13046 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Міністерстві юстиції США звинуватили 9 іранців у викраденні конфіденційної інформації з сотень університетів, приватних компаній і держустанов. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Іранців звинуватили в тому, що вони, діючи від імені урядової організації Ірану — Корпусу вартових ісламської революції — зламали комп’ютерні системи близько 320 університетів в США і за кордоном, щоб вкрасти дорогі наукові та інженерні дослідження, які потім використовувалися іранським урядом.

Хакери також звинувачуються в проникненні в мережі урядових організацій, а також суб’єктів приватного сектора, включаючи технологічні компанії, юридичні і консалтингові фірми. В результаті було викрадено понад 31 терабайт даних.

У Мін’юсті США заявили, що хакери були пов’язані з іранською компанією “Інститут Мабна” (Mabna Institute), яка раніше уклала контракт з іранським урядом для проведення взлому.

“Ці дев’ять іранських громадян, імовірно, викрали понад 31 терабайт документів і даних з більш ніж 140 американських університетів, 30 американських компаній, п’яти американських урядових установ, а також більше 176 університетів в 21 зарубіжній країні”, — заявив заступник генерального прокурора США Рід Рознстейн

Як повідомляв УНН, кібератака на урядову мережу ФРН, ймовірно, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі.

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