США звинуватили групу іранців в крадіжці даних з більш ніж 300 університетів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Міністерстві юстиції США звинуватили 9 іранців у викраденні конфіденційної інформації з сотень університетів, приватних компаній і держустанов. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Іранців звинуватили в тому, що вони, діючи від імені урядової організації Ірану — Корпусу вартових ісламської революції — зламали комп’ютерні системи близько 320 університетів в США і за кордоном, щоб вкрасти дорогі наукові та інженерні дослідження, які потім використовувалися іранським урядом.
Хакери також звинувачуються в проникненні в мережі урядових організацій, а також суб’єктів приватного сектора, включаючи технологічні компанії, юридичні і консалтингові фірми. В результаті було викрадено понад 31 терабайт даних.
У Мін’юсті США заявили, що хакери були пов’язані з іранською компанією “Інститут Мабна” (Mabna Institute), яка раніше уклала контракт з іранським урядом для проведення взлому.
“Ці дев’ять іранських громадян, імовірно, викрали понад 31 терабайт документів і даних з більш ніж 140 американських університетів, 30 американських компаній, п’яти американських урядових установ, а також більше 176 університетів в 21 зарубіжній країні”, — заявив заступник генерального прокурора США Рід Рознстейн
Як повідомляв УНН, кібератака на урядову мережу ФРН, ймовірно, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі.