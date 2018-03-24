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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16784 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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США обвинили группу иранцев в краже данных с более чем 300 университетов

США обвинили группу иранцев в краже данных с более чем 300 университетов

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Министерстве юстиции США обвинили 9 иранцев в похищении конфиденциальной информации из сотен университетов, частных компаний и госучреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Иранцев обвинили в том, что они, действуя от имени правительственной организации Ирана — Корпуса стражей исламской революции — взломали компьютерные системы около 320 университетов в США и за рубежом, чтобы украсть дорогие научные и инженерные исследования, которые затем использовались иранским правительством.

Хакеры также обвиняются в проникновении в сети правительственных организаций, а также субъектов частного сектора, включая технологические компании, юридические и консалтинговые фирмы. В результате было похищено более 31 терабайта данных.

В Минюсте США заявили, что хакеры были связаны с иранской компанией “Институт Мабна” (Mabna Institute), которая ранее заключила контракт с иранским правительством для проведения взлома.

“Эти девять иранских граждан, вероятно, похитили более 31 терабайта документов и данных с более чем 140 американских университетов, 30 американских компаний, пяти американских правительственных учреждений, а также более 176 университетов в 21 зарубежной стране”, — заявил заместитель генерального прокурора США Род Рознстейн

Как сообщал УНН, кибератака на правительственную сеть ФРГ, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети.

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