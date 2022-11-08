США зробили все можливе для ізолювання росії в Радбезі ООН - постпред

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“Чи реалістично притягнути росію до відповідальності? Так, і ми зробили все можливе, аби ізолювати росію в Раді безпеки, і ми ізолювали її в Генеральній асамблеї. І хоч у них є право вето, їм ніколи не вдасться ветувати наше засудження, наші голоси. Ми маємо 141 голос, який засуджує росію в Генасамблеї, і ми маємо 143 голоси, які засуджують їхню анексію", - заявила вона.

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Томас-Грінфілд також підкреслила, що росія чітко і голосно почула від світу, що те, що вони роблять, є неприйнятним, відзначивши, що хоч росія має право вето, їм не сховатися за ним від засудження.

Доповнення

27 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на засіданні Ради безпеки ООН, та закликав до повної ізоляції рф.