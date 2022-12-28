США зіткнулися із проблемами у підтримці енергетики України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок знову пообіцяв «невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відновити та захистити енергетичну інфраструктуру України», оскільки вона стикається з важкою зимою російських атак. Але ці зусилля не обійдуться без проблем.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Початковий транш американського електрообладнання, який включав автоматичні вимикачі, реле, роз’єднувачі, надійшов в Україну більше тижня тому — це частина багатомільйонної обіцянки адміністрації Байдена для підтримки електроенергетики України.
Однак, США та партнерам доводиться боротися з проблемами світового ланцюжка поставок, сказав американський чиновник.
Є глобальні зусилля, щоб спробувати впоратися з цим, пояснив чиновник, і США співпрацюють з приватним сектором, щоб спробувати скоротити розрив в постачанні обладнання.
Інші проблеми
Деякі з "дорожчих" елементів, які використовуються у США, несумісні в Україні, оскільки призначені для роботи в різних частотних мережах.
США сподіваються, що надання систем протиповітряної оборони допоможе протистояти шквалу російських атак на українську критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане США та партнерами, не було знищено.
У короткостроковій перспективі США намагаються знайти пріоритетні для українців послуги, наприклад, великі газогенератори. За словами американського чиновника, ці генератори не будуть використовуватися для живлення окремих будинків, а скоріше будуть використовуватися для підтримки критично важливих комунальних послуг, таких як вода та тепло, навіть якщо електроенергія відсутня.