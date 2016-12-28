США завершує підготовку пакету заходів проти РФ за спроби втручання у вибори - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адміністрація президента США Барака Обами близька до анонсування серії заходів, націлених на покарання Росії за її спроби втручання у хід президентських виборів 2016 року, передає УНН з посиланням на Washington Post.
"Я так само занепокоєний тим, що сталося з нами під час виборів, як і тим, що буде з нами в майбутньому… Я твердо переконаний, що росіяни та інші скажуть, мовляв, це добре спрацювало в 2016 році, тому давайте продовжимо. А у нашій країні вибори проводяться кожні два роки", - заявив чиновник з адміністрації.
Оголошення про заходи, скоріш за все, буде зроблене вже цього тижня.
Затримка з оголошенням є результатом внутрішніх дискусій про те, як найкраще використовувати указ 2015 року, що дає президенту США право вводити санкції проти іноземних суб'єктів, які здійснюють кібератаки проти США, йдеться в статті.
Адміністрація публічно пов'язала російську розвідку з атаками на Національним комітетом Демократичної партії і інші політичні структури, а також злом особистої переписки керівника передвиборного штабу Хілларі Клінтон Джона Подести. Хоч кримінальне переслідування є одним з ймовірних заходів, поки ФБР не зібрало достатньо доказів для порушення справи.
Як передавав УНН, набули чинності розширені санкції США проти Росії через анексію Криму.