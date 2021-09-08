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17 березня, 19:38 • 88522 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112914 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169068 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149935 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150417 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160665 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178060 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159278 перегляди

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США застерігає американців від поїздок на Шрі-Ланку та Ямайку

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Центри США з контролю та профілактики захворювань у вівторок застерегли від поїздок у Шрі-Ланку, Ямайку та Бруней через зростання кількості випадків COVID -19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

CDC підняв свої рекомендації щодо подорожей до “Рівня 4: Дуже високий” для цих країн, сказавши американцям, що вони повинні уникати поїздок туди.

CDC також знизив рейтинги для Нідерландів, Мальти, Гвінеї-Бісау та Об’єднаних Арабських Еміратів з “Рівень 4: Дуже високий” до “Рівень 3: Високий”, що закликає невакцинованих американців уникати подорожей до цих пунктів призначення.

CDC також підняв Австралію з “Leve1 1: Низький” до “Рівень 2: Помірний”.

Крім того, CDC підвищив рівень консультацій для Ангільї, Антигуа і Барбуди, Беніну, Гани, Гренади, островів Теркс і Кайкос до “рівня 3”.

Нагадаємо

США не рекомендують їздити до Туреччини через високу захворюваність на COVID -19

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