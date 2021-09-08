США застерігає американців від поїздок на Шрі-Ланку та Ямайку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Центри США з контролю та профілактики захворювань у вівторок застерегли від поїздок у Шрі-Ланку, Ямайку та Бруней через зростання кількості випадків COVID -19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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CDC підняв свої рекомендації щодо подорожей до “Рівня 4: Дуже високий” для цих країн, сказавши американцям, що вони повинні уникати поїздок туди.
CDC також знизив рейтинги для Нідерландів, Мальти, Гвінеї-Бісау та Об’єднаних Арабських Еміратів з “Рівень 4: Дуже високий” до “Рівень 3: Високий”, що закликає невакцинованих американців уникати подорожей до цих пунктів призначення.
CDC також підняв Австралію з “Leve1 1: Низький” до “Рівень 2: Помірний”.
Крім того, CDC підвищив рівень консультацій для Ангільї, Антигуа і Барбуди, Беніну, Гани, Гренади, островів Теркс і Кайкос до “рівня 3”.
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