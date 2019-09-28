США за рік відновили авіаудари по бойовиках у Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Американській військові нанесли три авіаудари по бойовикам “Ісламської держави” на території Лівії. Удари були здійсненні після річної перерви. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Африканським військовим командуванням США (Africom).
Повідомляється, що удари були нанесені 26 вересня, по території на південному-заході Лівії.
Це був третій удар нанесений протягом восьми днів.
За інформацією Africom в результаті авіаударів були знищенні 17 бойовиків-ісламістів, а жоден мирний житель не постраждав.
Нагадаємо, протягом 2018 року США наносили вісім авіударів по території Лівії, але до 19 вересня 2019 року протягом майже року не було здійснено жодного удару.