США спустя год возобновили авиаудары по боевикам в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Американской военные нанесли три авиаудара по боевикам "Исламского государства" на территории Ливии. Удары были осуществлены после годичного перерыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Африканским военным командованием США (Africom).
Сообщается, что удары были нанесены 26 сентября, по территории на юго-западе Ливии. Это был третий удар нанесен в течение восьми дней.
По информации Africom в результате авиаударов были уничтожены 17 боевиков-исламистов, и ни один мирный житель не пострадал.
Напомним, в течение 2018 США нанесли восемь авиудар по территории Ливии, но к 19 сентября 2019 в течение почти года не было совершено ни одного удара.