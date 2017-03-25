США ввели санкції щодо восьми організацій з РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд США прийняв рішення ввести санкції щодо ще восьми російських організацій, інкримінувавши їм порушення національного законодавства США про нерозповсюдження стосовно Ірану, КНДР і Сирії від 2009 року. Про це з посиланням на представницю адміністрації США повідомляє ТАСС, передає УНН.
За її інформацією, в чорний список потрапили такі інститути: АТ "Рособоронекспорт", АТ "150-й авіаційний ремонтний завод", зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", АТ "Науково-виробниче об'єднання "Базальт", АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", Ульяновський інститут цивільної авіації імені головного маршала авіації Б.П.Бугайова, Уральський навчально-тренувальний центр цивільної авіації, Військово-повітряна академія імені професора М.Є. Жуковського і Ю.Гагаріна.
Зазначено, що всі ці структури звинувачуються в порушенні положень американського закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії. У чому конкретно полягають претензії, що пред'являються російським організаціям, влада США не уточнює.
Нагадаємо, в США запевнили, що санкції проти Росії будуть збережені до повернення Криму.