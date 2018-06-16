США введуть мита на товари із Китаю 6 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що мита Сполучених Штатів на імпорт товарів з КНР на суму 50 млрд доларів почнуть діяти з 6 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайті відомства.
За його словами, митні та прикордонні служби США почнуть збирати додаткові мита з китайських товарів з 6 липня 2018 року.
Нагадаємо, американський телеканал CNBC повідомив, що Вашингтон планує вже з п’ятниці почати стягувати мита на імпорт від 800 до 900 найменувань китайських товарів. У первинному списку значилося близько 1,3 тис. найменувань. За даними газети The Wall Street Journal, дані заходи можуть вступити в силу 22 червня.
Як раніше повідомляв УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про запровадження тарифів на імпортовані китайські товари на суму в 50 млрд доларів. У свою чергу Китай заявив про те, що негайно накладе на американські товари штрафні мита в розмірі 25%.
Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам. 3 квітня Вашингтон оголосив про намір ввести 25% мита на 1,3 тис. найменувань продукції, що ввозиться з Китаю продукції, загальна вартість якої становить 50 млрд доларів. У відповідь Держрада КНР вирішив ввести 25% мита на американські автомобілі, боби і іншу продукцію сільського господарства — в цілому 106 найменувань товарів.