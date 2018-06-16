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США введут пошлины на товары из Китая 6 июля

США введут пошлины на товары из Китая 6 июля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины Соединенных Штатов на импорт товаров из КНР на сумму 50 млрд долларов начнут действовать с 6 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте ведомства.

По его словам, таможенные и пограничные службы США начнут собирать дополнительные пошлины с китайских товаров с 6 июля 2018 года.

Напомним, американский телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон планирует уже с пятницы начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований. По данным газеты The Wall Street Journal, данные меры могут вступить в силу 22 июня.

Как ранее сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о введении тарифов на импортируемые китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. В свою очередь Китай заявил о том, что немедленно наложит на американские товары штрафные пошлины в размере 25%.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний до передачи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований продукции, ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства — в целом 106 наименований товаров.

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