США вважають, що парламентські вибори в Камбоджі не були вільними

“США жалкують, що парламентські вибори в Камбоджі 29 липня не були чесними і вільними, не змогли відобразити волю народу Камбоджі”, — йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США. У ній наголошується, що на виборах не була представлена основна опозиційна партія країни.

“Передвиборна кампанія була затьмарена погрозами з боку федеральної і місцевої влади по відношенню до тих, хто не голосуватиме”, — підкреслює Держдеп. Американська влада також попереджає, що розгляне в зв’язку з цим додаткові заходи, включаючи “значне розширення візових обмежень, які були оголошені 6 грудня 2017 року”.

Згідно з останніми даними ЦВК Камбоджі, явка виборців на виборах склала 82,17%. Попередні підсумки голосування стануть відомі вже в понеділок, офіційні результати ЦВК оголосить 15 серпня. Правляча Народна партія Камбоджі вже заявила про свою перемогу.

Як повідомляв УНН, Держдеп США передав Україні “кримську декларацію”.