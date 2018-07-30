США считают, что парламентские выборы в Камбодже ни были свободными
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Власти США считают, что парламентские выборы в Камбодже не отражают волю народа страны и не были честными и свободными. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе Госдепартамента, передает УНН.
“США сожалеют, что парламентские выборы в Камбодже 29 июля не были честными и свободными, не смогли отразить волю народа Камбоджи”, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США. В нем отмечается, что на выборах не была представлена основная оппозиционная партия страны.
“Предвыборная кампания была омрачена угрозами со стороны федеральных и местных властей в отношении тех, кто не будет голосовать”, — подчеркивает Госдеп. Американские власти также предупреждают, что рассмотрят в этой связи дополнительные меры, включая “значительное расширение визовых ограничений, которые были объявлены 6 декабря 2017 года”.
Согласно последним данным ЦИК Камбоджи, явка избирателей на прошедших выборах составила 82,17%. Предварительные итоги голосования станут известны уже в понедельник, официальные результаты ЦИК огласит 15 августа. Правящая Народная партия Камбоджи уже заявила о своей победе.
Как сообщал УНН, Госдеп США передал Украине “крымскую декларацию”.