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США внесли росію до списку торгівлі людьми

США внесли росію до списку торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Сполучені Штати у вівторок включили росію до списків країн, які беруть участь у «політиці чи моделі» торгівлі людьми і примусової праці або чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, вербують або використовують дітей-солдат, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Державний департамент включив ці списки до свого щорічного звіту про торгівлю людьми, в якому вперше відповідно до мандату Конгресу від 2019 року було представлено розділ «Торгівля людьми, спонсорована державою».

«Мільйони українців були змушені залишити свої будинки… деякі взагалі залишили країну, більшість із тим, що змогли забрати», — заявив на церемонії держсекретар Ентоні Блінкен, представляючи доповідь.

Блінкен сказав, що зараз у всьому світі налічується близько 25 мільйонів жертв торгівлі людьми.

Крім росії, у новому розділі державних спонсорів перераховані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та п'ять інших країн із «документально підтвердженою «політикою чи схемою» торгівлі людьми», примусовою працею у державних секторах, сексуальними злочинами, рабством в урядових таборах та вербуванням дітей-солдатів.

Звіт містить окремий список із 12 країн, які наймають або вербують дітей-солдат, включаючи росію та низку країн, включених до нового розділу державних спонсорів.

Блінкен також процитував повідомлення про те, що після захоплення частини Донбасу в 2014 році очолювані росією бойовики використовували дітей для чергування на блокпостах.

Після «повномасштабного вторгнення» цього року «у ЗМІ з'явилися нові непідтверджені повідомлення про те, що російські війська використовують дітей як живий щит», йдеться у повідомленні.

У ньому процитовані повідомлення про те, що очолювані росією сили депортували тисячі українців, у тому числі дітей, до «фільтраційних таборів», де у них вилучають документи, змушують отримувати російські паспорти, а потім переправляють у віддалені райони росії.

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