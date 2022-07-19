США внесли россия в список торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Соединенные Штаты во вторник включили россия в списки стран, участвующих в «политике или модели» торговли людьми и принудительного труда или чьи силы безопасности или вооруженные группы, поддерживаемые правительством, вербуют или используют детей-солдат, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Государственный департамент включил эти списки в свой ежегодный отчет о торговле людьми, в котором впервые в соответствии с мандатом Конгресса от 2019 года был представлен раздел «Торговля людьми, спонсируемая государством».
«Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома… некоторые вообще покинули страну, большинство с тем, что смогли забрать», — заявил на церемонии госсекретарь Энтони Блинкен, представляя доклад.
Блинкен сказал, что сейчас во всем мире насчитывается около 25 миллионов жертв торговли людьми.
Кроме россии, в новом разделе государственных спонсоров перечислены Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран с «документально подтвержденной «политикой или схемой» торговли людьми», принудительным трудом в государственных секторах, сексуальными преступлениями, рабством в правительственных лагерях и вербованием детей-солдатов.
Отчет содержит отдельный список из 12 стран, которые нанимают или вербуют детей-солдат, включая россию и ряд стран, включенных в новый раздел государственных спонсоров.
Блинкен также процитировал сообщение о том, что после захвата части Донбасса в 2014 году возглавляемые россией боевики использовали детей для дежурства на блокпостах.
После «полномасштабного вторжения» в этом году «в СМИ появились новые неподтвержденные сообщения о том, что российские войска используют детей как живой щит», говорится в сообщении.
В нем процитированы сообщения о том, что возглавляемые россией силы депортировали тысячи украинцев, в том числе детей, в «фильтрационные лагеря», где у них изымают документы, заставляют получать российские паспорта, а затем переправляют в отдаленные районы россии.