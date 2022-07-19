США внесли россия в список торговли людьми

ukru
11:23 • 14057 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 29557 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 63242 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113118 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124029 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112101 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141498 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139851 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114077 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107126 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 72178 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 61763 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 26912 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

06:34 • 22497 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 67772 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 63274 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 67772 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 239911 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269768 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206655 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 11820 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113125 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103232 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121015 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123412 просмотра
Актуальное
США внесли россия в список торговли людьми

США внесли россия в список торговли людьми

Киев • УНН

 • 103667 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Соединенные Штаты во вторник включили россия в списки стран, участвующих в «политике или модели» торговли людьми и принудительного труда или чьи силы безопасности или вооруженные группы, поддерживаемые правительством, вербуют или используют детей-солдат, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Государственный департамент включил эти списки в свой ежегодный отчет о торговле людьми, в котором впервые в соответствии с мандатом Конгресса от 2019 года был представлен раздел «Торговля людьми, спонсируемая государством».

«Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома… некоторые вообще покинули страну, большинство с тем, что смогли забрать», — заявил на церемонии госсекретарь Энтони Блинкен, представляя доклад.

Блинкен сказал, что сейчас во всем мире насчитывается около 25 миллионов жертв торговли людьми.

Кроме россии, в новом разделе государственных спонсоров перечислены Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран с «документально подтвержденной «политикой или схемой» торговли людьми», принудительным трудом в государственных секторах, сексуальными преступлениями, рабством в правительственных лагерях и вербованием детей-солдатов.

Отчет содержит отдельный список из 12 стран, которые нанимают или вербуют детей-солдат, включая россию и ряд стран, включенных в новый раздел государственных спонсоров.

Блинкен также процитировал сообщение о том, что после захвата части Донбасса в 2014 году возглавляемые россией боевики использовали детей для дежурства на блокпостах.

После «полномасштабного вторжения» в этом году «в СМИ появились новые неподтвержденные сообщения о том, что российские войска используют детей как живой щит», говорится в сообщении.

В нем процитированы сообщения о том, что возглавляемые россией силы депортировали тысячи украинцев, в том числе детей, в «фильтрационные лагеря», где у них изымают документы, заставляют получать российские паспорта, а затем переправляют в отдаленные районы россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы