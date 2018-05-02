США відвели місяць на виведення інвестицій з компаній із санкційного списку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністерство фінансів США надало інвесторам додатковий місяць для виведення інвестицій, вкладених у російські компанії, що опинилися під американськими санкціями, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відповідне розпорядження надійшло 1 травня. Мова йде про зворотній інвестуванню процес у підконтрольних чи частково контрольованих російським олігархом Олегом Дерипаскою фірмах. Дедлайн перенесли з 7 травня на 6 червня.
Відтермінування стосується “Групи ГАЗ”, “Русалу”, та En+ Group. Ці компанії прямо чи опосередковано мають бізнес-зв’язки у США. Вони опинилися під санкціями Вашингтона через “недоброзичливі дії” Росії. Тоді акції компанії Дерипаски обвалилися вдвічі на Гонконгській біржі, “Русал” попереджав про можливий технічний дефолт.
Мінфін США у квітні заявляв, що з “Русалу” можуть зняти санкції, якщо Деприпаска, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна, відмовиться від контролю над компанією. Тоді мільярдер погодився скоротити свою частку в En+ нижче 50%.
За даними газети “Вєдомості”, Дерипаска контролював 66% акцій En+, яка своєю чергою володіла 48% “Русал” та мала права контролюючого акціонера. Згодом у Вашингтоні сказали, що скорочення частки Дерипаски в En+ не є “саме по собі” підставою для зняття санкцій з компанії.
Нагадаємо, 23 квітня американський Мінфін допустив пом’якшення санкцій проти “Русала” за умови, що Олег Дерипаска припинить контролювати компанію.