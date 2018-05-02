США отвели месяц на вывод инвестиций из компаний санкционного списка РФ

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 12474 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 29612 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 57566 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 102847 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 80294 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 120843 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 183636 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 275404 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202732 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 272461 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
67%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 110027 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 102603 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 97237 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 78106 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 88624 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 45122 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 90069 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 370559 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 334078 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 418941 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 11608 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 23160 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 29487 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 65152 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 272440 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

США отвели месяц на вывод инвестиций из компаний санкционного списка РФ

Киев • УНН

 • 8571 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Министерство финансов США предоставило инвесторам дополнительный месяц для вывода средств, вложенных в российские компании, которые оказались под американскими санкциями, передает УНН со ссылкой на Reuters.

США отвели месяц на вывод инвестиций из компаний санкционного списка РФ

Соответствующее распоряжение поступило 1 мая. Речь идет об обратном инвестированию процессе в подконтрольных или частично контролируемых российским олигархом Олегом Дерипаской фирмах. Дедлайн перенесли с 7 мая на 6 июня.

Отсрочка касается "Группы ГАЗ", "Русала" и En + Group. Эти компании прямо или косвенно имеют бизнес-связи в США. Они оказались под санкциями Вашингтона из-за "недоброжелательных действий" России. Тогда акции компании Дерипаски обвалились вдвое на Гонконгской бирже, "Русал" предупреждал о возможном техническом дефолте.

Минфин США в апреле заявлял, что с "Русала" могут снять санкции, если Деприпаска, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину, откажется от контроля над компанией. Тогда миллиардер согласился сократить свою долю в En+ ниже 50%.

По данным газеты "Ведомости", Дерипаска контролировал 66% акций En+, которая в свою очередь владела 48% "Русал" и имела право контролирующего акционера. Впоследствии в Вашингтоне заявили, что сокращение доли Дерипаски в En+ не является "само собой" основанием для снятия санкций с компании.

Напомним, 23 апреля американский Минфин допустил смягчение санкций против "Русала" при условии, что Олег Дерипаска прекратит контролировать компанию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99