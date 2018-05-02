США отвели месяц на вывод инвестиций из компаний санкционного списка РФ

Соответствующее распоряжение поступило 1 мая. Речь идет об обратном инвестированию процессе в подконтрольных или частично контролируемых российским олигархом Олегом Дерипаской фирмах. Дедлайн перенесли с 7 мая на 6 июня.

Отсрочка касается "Группы ГАЗ", "Русала" и En + Group. Эти компании прямо или косвенно имеют бизнес-связи в США. Они оказались под санкциями Вашингтона из-за "недоброжелательных действий" России. Тогда акции компании Дерипаски обвалились вдвое на Гонконгской бирже, "Русал" предупреждал о возможном техническом дефолте.

Минфин США в апреле заявлял, что с "Русала" могут снять санкции, если Деприпаска, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину, откажется от контроля над компанией. Тогда миллиардер согласился сократить свою долю в En+ ниже 50%.

По данным газеты "Ведомости", Дерипаска контролировал 66% акций En+, которая в свою очередь владела 48% "Русал" и имела право контролирующего акционера. Впоследствии в Вашингтоне заявили, что сокращение доли Дерипаски в En+ не является "само собой" основанием для снятия санкций с компании.

Напомним, 23 апреля американский Минфин допустил смягчение санкций против "Русала" при условии, что Олег Дерипаска прекратит контролировать компанию.