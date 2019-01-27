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США відправляють першу групу прохачів притулку назад до Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Посольство США в Мексиці поінформувало уряд країни про плани повернути до Мексики перших 20 осіб, які прибули до США з Мексики і подали документи на отримання притулку у США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Їх мали доправити до прикордонного мексиканського містечка Тіхуана у п’ятницю, однак, спостерігачі не помітили прибуття мігрантів в той день, пише LA Times.

Посадовці Мексики запевнили, що будуть піклуватись про осіб, які очікують на отримання притулку у США. Мексика, все ж висловила невдоволення “одностороннім” рішенням США відправляти шукачів притулку назад до Мексики на час розгляду справи. Розгляд справи може тривати декілька місяців, або навіть років.

Таке нововведення запровадила адміністрація Трампа з кінця грудня 2018 року.

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“Уряд Мексики не погоджується з одностороннім рішенням уряду Сполучених Штатів, — заявив речник Міністерства закордонних справ Мексики Роберто Веласко. — Однак, ми підтверджуємо, що наш уряд підтримує мігрантів і захищає права людини”.

Місцева влада Тіхуани висловила невдоволення такою політикою. Мер Тіхуани закликав центральний уряд взяти на себе фінансовий тягар із утримання мігрантів.

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Раніше, якщо уряд США приймав до розгляду прохання про притулок мігранта, його затримували на кілька місяців, або дозволяли перебувати у США під час розгляду справи.

В прикордонних мексиканських містечках мігранти потерпають від нападів злочинних угруповань. Відомі випадки вбивств, викрадень з вимогою викупу, або примусової роботи на злочині картелі мігрантів в мексиканському штаті Тамауліпас, пише видання.

Представники Демократичної партії в Конгресі розкритикували нову політику адміністрації Трампа, зазначає видання.

“Адміністрація Трампа взялася руйнувати систему надання притулку, яка постала у відповідь на жахи Другої світової війни щоб надати жертвам репресій можливість просити уряд про прихисток”, — йдеться в заяві сенаторки Даян Фейнстін та конгресмена Джерролда Недлера.

Як повідомляв УНН, рекордна кількість нелегальних мігрантів змогли потрапити із Мексики до США, створивши підкоп під стіною на кордоні.

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