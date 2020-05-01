США виділили Україні 14,5 млн дол. гуманітарної допомоги в зв'язку з коронавіруcом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сполучені Штати з початку пандемії коронавірусу виділили Україні 14,5 млн дол. у вигляді медичної та гуманітарної допомоги. Про це повідомила в п'ятницю пресслужба Держдепартаменту США, передає УНН.
"Україна: загальна сума допомоги в розмірі 14,5 млн. дол. США включає в себе 12,1 млн дол. США у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги IDA (через Агентство США з міжнародного розвитку - ред.), що поліпшить можливості місцевих установ охорони здоров'я в наданні допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, ці кошти також допоможуть пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і нестача громадських послуг для вразливих груп населення, включаючи громади, на які вплинув конфлікт, на сході України.
"Вона також включає 2,4 млн дол. США у вигляді гуманітарної допомоги MRA для підтримки вразливих груп населення під час пандемії", - додали в Держдепі.
За останні 20 років Сполучені Штати, як зазначено, інвестували майже 5 мільярдів доларів на допомогу Україні, в тому числі близько 362 мільйонів доларів на охорону здоров'я.
Нагадаємо, ЄС направить Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом.