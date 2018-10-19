США ухвалили нове рішення щодо своєї дипмісії у Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. США вирішили об'єднати свої посольство і генеральне консульство США в Єрусалимі в Ізраїлі, зазначивши, що за роботу з палестинцями буде відповідальним новий підрозділ у посольстві. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео, передає УНН.
"Після відкриття 14 травня посольства США в Ізраїлі в Єрусалимі ми плануємо досягти значної продуктивності і підвищити ефективність, об'єднавши посольство США в Єрусалимі і генеральне консульство США в Єрусалимі в єдину дипломатичну місію. Я попросив нашого посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана керувати злиттям", - йдеться в заяві Помпео.
Як зазначається, американські дипломати продовжать роботу щодо Західного берега і сектора Газа, а також з палестинцями в Єрусалимі "через новий підрозділ у справах палестинців у посольстві США в Єрусалимі". Цей підрозділ буде працювати на вулиці Агрон в Єрусалимі.
Це рішення "не свідчить про зміну політики США щодо Єрусалиму, Західного берега або сектора Газа", відзначили в держдепартаменті.
У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до переносу посольства до Єрусалима. 14 травня відбулося його офіційне відкриття у колишній будівлі генконсульства США.