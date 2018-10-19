США ухвалили нове рішення щодо своєї дипмісії у Єрусалимі

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. США вирішили об'єднати свої посольство і генеральне консульство США в Єрусалимі в Ізраїлі, зазначивши, що за роботу з палестинцями буде відповідальним новий підрозділ у посольстві. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео, передає УНН.