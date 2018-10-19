США приняли новое решение относительно своей дипмиссии в Иерусалиме

"После открытия 14 мая посольства США в Израиле в Иерусалиме мы планируем достичь значительной продуктивности и повысить эффективность, объединив посольство США в Иерусалиме и генеральное консульство США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию. Я попросил нашего посла в Израиле Дэвида Фридмана руководить слиянием", - говорится в заявлении Помпео.

Как отмечается, американские дипломаты продолжат работу по Западному берегу и сектору Газа, а также с палестинцами в Иерусалиме "через новое подразделение по делам палестинцев в посольстве США в Иерусалиме". Это подразделение будет работать на улице Агрон в Иерусалиме.

Это решение "не свидетельствует о смене политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газа", отметили в госдепартаменте.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. 14 мая состоялось его официальное открытие в бывшем здании генконсульства США.