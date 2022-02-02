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США та Туреччина скоординували дії зі стримування російської агресії проти України

США та Туреччина скоординували дії зі стримування російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 21762 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван та головний радник президента Туреччини Ібрагім Калин у вівторок обговорили стримування подальшої російської агресії проти України. Про це йдеться у заяві Білого дому, опублікованій напередодні, пише УНН.

Цитата:

“Радник із національної безпеки Джейк Салліван сьогодні розмовляв телефоном з д-ром Ібрагімом Калином, прессекретарем і головним радником президента Туреччини. Вони підкреслили свою загальну відданість як дипломатії, що триває, так і спільним зусиллям зі стримування подальшої російської агресії проти України”, — сказано в заяві.

Деталі

Повідомляється також, що радники обговорили регіональні питання, включаючи зусилля Туреччини та Вірменії щодо нормалізації відносин.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, турецька державна телекомпанія TRT Haber повідомила, що Калин сказав Саллівану, що Туреччина надасть “всі форми підтримки” вирішенню "української кризи", а візит туди в четвер, 3 лютого, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана “зробить внесок у вирішення проблеми за допомогою дипломатії”.

Доповнення

19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.

За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення у Стамбулі наступного засідання Мінської групи.

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