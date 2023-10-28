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США та Південна Корея провели спільні навчання: відпрацьовували тактики БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На цьому тижні південнокорейські та американські війська провели спільні бойові навчання із залученням дронів, безпілотного транспортного засобу та переносних лазерних датчиків у рамках зусиль з модернізації своїх військ. Про це, як пише Reuters, повідомила армія Сеула в суботу, передає УНН.

США та Південна Корея провели спільні навчання: відпрацьовували тактики БПЛА

Деталі

Навчання пройшли, коли військові КНДР проводять серію щорічних осінніх навчань Хогук, спрямованих на покращення відповіді на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.

Понад 120 солдатів з обох сторін об’єднали сили, щоб боротися проти навченої команди протиборчих сил у макеті міста, схожого на північнокорейську столицю Пхеньян, побудованому в Корейському навчальному центрі бойової підготовки в горах у східному місті Індже.

Під час навчань також були залучені різні високотехнологічні системи зброї, спрямовані на посилення майбутнього бойового потенціалу, причому війська використовували численні інтегровані системи лазерного ураження (MILES), які використовують лазери для імітації реального бою.

Кілька безпілотників були запущені для розвідки, деякі також стріляли з автоматів, тоді як Південна Корея відправила багатоцільовий безпілотний транспортний засіб для транспортування поранених.

Чой Чон Іл, капітан 25-ї піхотної дивізії південнокорейської армії на прізвисько бригада ТИГР, сказав, що безпілотні засоби та спорядження MILES допомогли ідентифікувати ворогів і оцінити втрати союзних військ.

Старший лейтенант Дерек Чен з бойової групи 2-ї бригади Страйкерів 4-ї піхотної дивізії США сказав, що навчання запропонували «чудовий досвід», і ці засоби будуть корисними в майбутніх бойових операціях.

Минулого року армія Південної Кореї створила бригаду TIGER як пілотний підрозділ для майбутніх військових операцій з використанням безпілотних літальних апаратів зі штучним інтелектом і високомобільних бойових машин. Він має на меті трансформувати всі бойові одиниці на основі цієї моделі до 2040 року.

Армія також провела те, що вона назвала своїм першим міжнародним змаганням з бойових дій майбутнього, яке тривало п'ять днів до суботи, в якому взяли участь близько 300 військовослужбовців з п'яти країн, включаючи Британію, Узбекистан і Камбоджу.

Нагадаємо

США, Японія та Південна Корея знайшли докази постачання зброї з КНДР у рф та рішуче засуджують такі дії. Це викликає серйозне занепокоянення у світовій спільноті.

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