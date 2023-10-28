США та Південна Корея провели спільні навчання: відпрацьовували тактики БПЛА

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На цьому тижні південнокорейські та американські війська провели спільні бойові навчання із залученням дронів, безпілотного транспортного засобу та переносних лазерних датчиків у рамках зусиль з модернізації своїх військ. Про це, як пише Reuters, повідомила армія Сеула в суботу, передає УНН.