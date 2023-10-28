США и Южная Корея провели совместные учения: отрабатывали тактики БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На этой неделе южнокорейские и американские войска провели совместные боевые учения с привлечением дронов, беспилотного транспортного средства и переносных лазерных датчиков в рамках усилий по модернизации своих войск. Об этом, как пишет Reuters, сообщила армия Сеула в субботу, передает УНН.
Детали
Учения прошли, когда военные КНДР проводят серию ежегодных осенних учений Хогук, направленных на улучшение ответа на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.
Более 120 солдат с обеих сторон объединили силы, чтобы сражаться против обученной команды противоборствующих сил в макете города, похожего на северокорейскую столицу Пхеньян, построенном в Корейском учебном центре боевой подготовки в горах в восточном городе Индже.
Во время учений также были задействованы различные высокотехнологичные системы оружия, направленные на усиление будущего боевого потенциала, причем войска использовали многочисленные интегрированные системы лазерного поражения (MILES), которые используют лазеры для имитации реального боя.
Несколько беспилотников были запущены для разведки, некоторые также стреляли из автоматов, в то время как Южная Корея отправила многоцелевой беспилотный транспорт для транспортировки раненых.
Чой Чон Ил, капитан 25-й пехотной дивизии южнокорейской армии по прозвищу бригада ТИГР, сказал, что беспилотные средства и снаряжение MILES помогли идентифицировать врагов и оценить потери союзных войск.
Старший лейтенант Дерек Чен из боевой группы 2-й бригады страйкеров 4-й пехотной дивизии США сказал, что учения предложили «отличный опыт», и эти средства будут полезны в будущих боевых операциях.
В прошлом году армия Южной Кореи создала бригаду TIGER в качестве пилотного подразделения для будущих военных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом и высокомобильных боевых машин. Его цель - трансформировать все боевые единицы на основе этой модели к 2040 году.
Армия также провела то, что она назвала своим первым международным соревнованием по боевым действиям будущего, которое длилось пять дней до субботы, в котором приняли участие около 300 военнослужащих из пяти стран, включая Британию, Узбекистан и Камбоджу.
Напомним
США, Япония и Южная Корея нашли доказательства поставок оружия из КНДР в РФ и решительно осуждают такие действия. Это вызывает серьезное беспокойство в мировом сообществе.