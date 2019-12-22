США стурбовані зростанням числа російських найманців у Лівії

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що у Вашингтоні стурбовані посиленням конфлікту в Лівії і зростанням числа російських найманців у цій країні. Про це повідомляє УНН з посилання на Reuters і Радіо Свобода.