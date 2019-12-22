США обеспокоены ростом числа российских наемников в Ливии

США, по-прежнему признают ливийское правительство национального согласия во главе с Файез аль-Серраджем. Вместе с тем, Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако, беспокойство США вызывает "обострение военного противостояния".

"В связи с ростом количества сообщений о силах ПВК (частной военной компании)" Вагнер "и наемников на местах, мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его", - сказал собеседник, который говорил на условиях анонимности.

Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и недавно российские наемники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует, и что Вашингтон призвал другие страны не отправлять оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеривцив не изменила расстановку сил в пользу Хафтара. "Это способствует конфликта, который ведет к гибели большего числа людей, к увеличению убытков для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц ... Но в то же время, мы не видим, что Хафтар побеждает", - добавил источник.

Полевой командир, маршал Халифа Хафтар имеет двойное американское и ливийское гражданство. Он командует Ливийской народной армией, которая под его руководством сместила девять муниципальных советов, заменив их военной администрацией. Таким образом в мае 2019 году в Ливии началась Вторая гражданская война.

В марте 2015 года Халифа Хафтар был назначен командующим войсками, которые подчиняются выбранному законодательному органу, Ливийской палате представителей.

Напомним, в Ливию прибыли около 200 наемников "Вагнера".