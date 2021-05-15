США спробують примирити палестинців і ізраїльтян: у Тель-Авів прибув високопоставлений американський дипломат

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"Заступник помічника Держсекретаря у справах Ізраїлю і Палестини Хейді Амр прибув сьогодні у Тель-Авів, щоб підтвердити необхідність працювати в напрямку сталого спокою, визнаючи право Ізраїлю на самооборону. Ізраїльтяни і палестинці заслуговують рівних заходів щодо свободи, безпеки, гідності і процвітання", - повідомили в посольстві в Twitter.

Деталі

У середу Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу заявив, що розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і палестинським лідером Махмудом Аббасом і направив в регіон високопоставленого американського дипломата з питань Ізраїлю і Палестини Хейді Амра. "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб спонукати всі сторони відступити, до деескалації та повернутися до спокою", - вказував Блінкен.

Водночас оглядачі відзначають, що в зв'язку з тим, що посланець США Хейді Амр прибуває до Ізраїлю для переговорів з деескалації з представниками Ізраїлю, Палестини і ООН, ізраїльські офіційні особи занепокоєні тим, що "втручання США призведе до посилення тиску з метою зупинити їхню військову операцію".

"Уряд Ізраїлю натякнув США, що, можливо, було б краще провести візит на більш пізньому етапі, говорять офіційні особи США та Ізраїлю. Ізраїль заявив, що ще не готовий домагатися припинення вогню", - пише Axios.

Як зазначається, поки неясно, чи зустрінеться Амр з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху або іншими високопоставленими ізраїльтянами.

Тим часом очікується, що в неділю Рада Безпеки ООН збереться на відкрите засідання щодо ситуації в Газі. Китай, Норвегія і Туніс наполягали на проведенні зустрічі в п'ятницю, але США заблокували ці зусилля, заявляють офіційні особи Ізраїлю та США.

Контекст

Конфлікт різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 126 вбитих з початку нещодавніх бойових дій та близько 950 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про 8 загиблих.