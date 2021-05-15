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США попробуют примирить палестинцев и израильтян: в Тель-Авив прибыл высокопоставленный американский дипломат

Киев • УНН

 • 20867 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В аэропорт Тель-Авива прибыл высокопоставленный американский дипломат по вопросам Израиля и Палестины Хейди Амр, которому Госсекретарь США Энтони Блинкен поручил отправиться в регион для переговоров для деэскалации конфликта. Об этом сообщило посольство США в Израиле вечером в пятницу, 14 мая, передает УНН.

США попробуют примирить палестинцев и израильтян: в Тель-Авив прибыл высокопоставленный американский дипломат

Цитата:

"Заместитель помощника Госсекретаря по делам Израиля и Палестины Хейди Амр прибыл сегодня в Тель-Авив, чтобы подтвердить необходимость работать в направлении устойчивого спокойствия, признавая право Израиля на самооборону. Израильтяне и палестинцы заслуживают равных мер относительно свободы, безопасности, достоинства и процветания", - сообщили в посольстве в Twitter.

Детали

В среду Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге заявил, что разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом и направил в регион высокопоставленного американского дипломата по вопросам Израиля и Палестины Хейди Амра. "Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить все стороны отступить, к деэскалации и вернуться к спокойствию", - указывал Блинкен.

В то же время обозреватели отмечают, что в связи с тем, что посланник США Хейди Амр прибывает в Израиль для переговоров по деэскалации с представителями Израиля, Палестины и ООН, израильские официальные лица обеспокоены тем, что "вмешательство США приведет к усилению давления с целью остановить их военную операцию".

"Правительство Израиля намекнуло США, что, возможно, было бы лучше провести визит на более позднем этапе, говорят официальные лица США и Израиля. Израиль заявил, что еще не готов добиваться прекращения огня", - пишет Axios.

Как отмечается, пока неясно, встретится ли Амр с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху или другими высокопоставленными израильтянами.

Тем временем ожидается, что в воскресенье Совет Безопасности ООН соберется на открытое заседание по ситуации в Газе. Китай, Норвегия и Тунис настаивали на проведении встречи в пятницу, но США заблокировали эти усилия, заявляют официальные лица Израиля и США.

Контекст

Конфликт резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 126 убитых с начала недавних боевых действий и около 950 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о 8 погибших.

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