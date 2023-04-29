США спостерігають "сплеск" агресивнішої поведінки пілотів рф щодо американських літаків у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За даними Центрального командування США, російські пілоти останнім часом вдаються до моделі агресивнішої поведінки щодо американських літаків в небі над Сирією, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За словами американського офіцера Джо Буччіно, такі спроби мали місце в кількох останніх випадках агресивної поведінки російських пілотів.
Російські пілоти, схоже, не намагаються збивати американські літаки, заявив CNN американський чиновник, але вони можуть намагатися "спровокувати" США та "втягнути нас у міжнародний інцидент".
Відео, опубліковане Центральним командуванням США 2 квітня, показує, як російський винищувач Су-35 проводить "небезпечне та непрофесійне" перехоплення американського винищувача F-16. На другому відео від 18 квітня показано російського винищувача, який порушив повітряний простір коаліції і наблизився до американського літака на відстань 2000 футів (близько 610 метрів) - відстань, яку винищувач може подолати за лічені секунди.
Останні кілька років США використовували лінію розмежування між двома збройними силами в Сирії, щоб уникнути ненавмисних помилок або зіткнень, які можуть ненавмисно призвести до ескалації.
Офіційні особи США зв'язалися зі своїми російськими колегами щодо недавніх інцидентів, і росіяни відповіли, сказав чиновник, але "ніколи таким чином, щоб визнати інцидент".
США спостерігали "значний сплеск" агресивних російських військових польотів у Сирії цього місяця, зазначив командир.
За словами посадовця, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ, включаючи проліт надто близько до баз коаліції, недосягнення лінії розведення тощо. Це також включає 26 випадків, коли озброєні російські літаки пролітали над позиціями США та коаліції в Сирії.
"Схоже, це відповідає новому способу операційної роботи", - сказав чиновник. За словами чиновника, американські пілоти відмовилися брати участь у цьому і дотримуються протоколів заходів щодо усунення конфліктів.
Близько 900 військовослужбовців США перебувають у Сирії в рамках кампанії з розгрому ІДІЛ.
Доповнення
Більше агресивне поведінка російських пілотів спостерігалося і поза Сирією. У березні російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зіткнення пошкодило пропелер дрона, змусивши його впасти у воду, що США назвали "небезпечним, непрофесійним" і навіть "безрозсудним".
Згодом росія нагородила пілотів російських літаків державними нагородами.