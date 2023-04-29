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США наблюдают "всплеск" более агрессивного поведения пилотов рф в отношении американских самолетов в Сирии

США наблюдают "всплеск" более агрессивного поведения пилотов рф в отношении американских самолетов в Сирии

Киев • УНН

 • 514649 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По данным Центрального командования США, российские пилоты в последнее время прибегают к модели более агрессивного поведения в отношении американских самолетов в небе над Сирией, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам американского офицера Джо Буччино, такие попытки имели место в нескольких последних случаях агрессивного поведения российских пилотов.

Российские пилоты, похоже, не пытаются сбивать американские самолеты, заявил CNN американский чиновник, но они могут пытаться "спровоцировать" США и "втянуть нас в международный инцидент".

Видео, опубликованное Центральным командованием США 2 апреля, показывает, как российский истребитель Су-35 проводит "опасный и непрофессиональный" перехват американского истребителя F-16. На втором видео от 18 апреля показан российский истребитель, который нарушил воздушное пространство коалиции и приблизился к американскому самолету на расстояние 2000 футов (около 610 метров) - расстояние, которое истребитель может преодолеть за считанные секунды.

Последние несколько лет США использовали линию разграничения между двумя вооруженными силами в Сирии, чтобы избежать непреднамеренных ошибок или столкновений, которые могут непреднамеренно привести к эскалации.

Официальные лица США связались со своими российскими коллегами по поводу недавних инцидентов, и россияне ответили, сказал чиновник, но "никогда таким образом, чтобы признать инцидент".

США наблюдали "значительный всплеск" агрессивных российских военных полетов в Сирии в этом месяце, отметил командир.

По словам чиновника, с начала марта российские самолеты в общей сложности 85 раз нарушили протоколы разведения войск, включая пролет слишком близко к базам коалиции, недостижение линии разведения и тому подобное. Это также включает 26 случаев, когда вооруженные российские самолеты пролетали над позициями США и коалиции в Сирии.

"Похоже, это соответствует новому способу операционной работы", - сказал чиновник. По словам чиновника, американские пилоты отказались участвовать в этом и придерживаются протоколов мер по устранению конфликтов.

Около 900 военнослужащих США находятся в Сирии в рамках кампании по разгрому ИГИЛ.

Дополнение

Более агрессивное поведение российских пилотов наблюдалось и вне Сирии. В марте российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Столкновение повредило пропеллер дрона, заставив его упасть в воду, что США назвали "опасным, непрофессиональным" и даже "безрассудным".

Впоследствии россия наградила пилотов российских самолетов государственными наградами.

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