США розслідують дії Китаю після першого спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Білому домі заявив, що Вашингтон проводить "серйозне розслідування" щодо влади КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зокрема, мова йде про дії Пекіна після спалаху коронавірусу в Ухані.
За словами Трампа, можна було зупинити SARS-CoV-2 на місці і запобігти подальшому поширенню інфекції.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу.