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США розслідують дії Китаю після першого спалаху коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Білому домі заявив, що Вашингтон проводить "серйозне розслідування" щодо влади КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Зокрема, мова йде про дії Пекіна після спалаху коронавірусу в Ухані.

За словами Трампа, можна було зупинити SARS-CoV-2 на місці і запобігти подальшому поширенню інфекції.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу.

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