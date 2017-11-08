США розмістили на Алясці 44 перехоплювача ракет

Всього було розміщено 44 ракети-перехоплювача. Вони будуть введені в дію до кінця року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР

"MDA і Boeing встановили 44-й перехоплювач в протиракетний комплекс в Форт-Грилі", - повідомили у відомстві.

Також Міністерство оборони США планує збільшити число ракет-перехоплювачів системи ПРО з 44 до 64. Для цього Пентагон запропонував збільшити фінансування протиракетної оборони на 136 млн дол в 2017 фінансовому році.

Нагадаємо, у КНДР бачать необхідність надіслати "чітке повідомлення" президенту США Дональду Трампу, здійснивши ще одне ядерне випробування.