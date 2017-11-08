США разместили на Аляске 44 перехватчика ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Агентство противоракетной обороны США заявило о размещении на Аляске перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет. Они предназначены для защиты от угроз со стороны Северной Кореи и Ирана, сообщает УНН со ссылкой на Defense News.
Всего было размещено 44 ракеты-перехватчика. Они будут введены в действие до конца года.
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"MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в противоракетный комплекс в Форт-Грили", - сообщили в ведомстве.
Также Министерство обороны США планирует увеличить число ракет-перехватчиков системы ПРО с 44 до 64. Для этого Пентагон предложил увеличить финансирование противоракетной обороны на 136 млн долл в 2017 финансовом году.
Напомним, в КНДР видят необходимость передать "четкое сообщение" президенту США Дональду Трампу, осуществив еще одно ядерное испытание.