США разместили на Аляске 44 перехватчика ракет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125992 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108970 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100473 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145942 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США разместили на Аляске 44 перехватчика ракет

США разместили на Аляске 44 перехватчика ракет

Киев  •  УНН

 • 11556 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Агентство противоракетной обороны США заявило о размещении на Аляске перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет. Они предназначены для защиты от угроз со стороны Северной Кореи и Ирана, сообщает УНН со ссылкой на Defense News.

Всего было размещено 44 ракеты-перехватчика. Они будут введены в действие до конца года.

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"MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в противоракетный комплекс в Форт-Грили", - сообщили в ведомстве.

Также Министерство обороны США планирует увеличить число ракет-перехватчиков системы ПРО с 44 до 64. Для этого Пентагон предложил увеличить финансирование противоракетной обороны на 136 млн долл в 2017 финансовом году.

Напомним, в КНДР видят необходимость передать "четкое сообщение" президенту США Дональду Трампу, осуществив еще одно ядерное испытание.

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