США разместили на Аляске 44 перехватчика ракет

Всего было размещено 44 ракеты-перехватчика. Они будут введены в действие до конца года.

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"MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в противоракетный комплекс в Форт-Грили", - сообщили в ведомстве.

Также Министерство обороны США планирует увеличить число ракет-перехватчиков системы ПРО с 44 до 64. Для этого Пентагон предложил увеличить финансирование противоракетной обороны на 136 млн долл в 2017 финансовом году.

Напомним, в КНДР видят необходимость передать "четкое сообщение" президенту США Дональду Трампу, осуществив еще одно ядерное испытание.