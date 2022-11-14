США пропонують винагороду у розмірі 10 млн дол за сомалійське угрупування "Аш-Шабааб"

Деталі

Державний департамент США також заявив, що вперше пропонує винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка «веде до порушення фінансових механізмів» філії «Аль-Каїди».

США зпропонують гроші за інформацію, що веде до ідентифікації «еміру» «Аш-Шабааб» Ахмеда Діріє, заступника командира Махада Карате та Джахада Мостафи, громадянина США, який, за їхніми словами, грав різні ролі у групі.

Доповнення

Бойовики «Аш-Шабааб» активізували атаки у столиці Сомалі Могадішо та інших частинах країни перед широкомасштабним наступом проти угруповання з боку нового уряду президента Хасана Шейха Мохамуда.

У березні 2008 року Державний департамент визнав «Аш-Шабааб» іноземною терористичною організацією.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк раніше у понеділок заявив, що понад 600 мирних жителів було вбито цього року внаслідок нападів групи.

«Аш-Шабааб» було вигнано з Могадішо в 2011 році силами Африканського союзу, але угруповання, як і раніше, контролює ділянки сільської місцевості і продовжує завдавати смертоносних ударів по цивільних, політичних та військових об'єктах.