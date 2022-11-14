США предлагают вознаграждение в размере 10 млн долл за сомалийскую группировку "Аш-Шабааб"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Соединенные Штаты заявили, что увеличивают вознаграждение за информацию о ключевых лидерах сомалийской группировки «Аш-Шабааб» до 10 миллионов долларов, что следует за серией смертоносных нападений со стороны джихадистской группировки, передает УНН.
Детали
Государственный департамент США также заявил, что впервые предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая «ведет к нарушению финансовых механизмов» филиала «Аль-Каиды».
США предложат деньги за информацию, ведущую к идентификации «эмира» «Аш-Шабааб» Ахмеда Дирие, заместителя командира Махада Карате и Джахада Мостафы, гражданина США, который, по их словам, играл разные роли в группе.
Дополнение
Боевики «Аш-Шабааб» активизировали атаки в сомалийской столице Могадишо и других частях страны перед широкомасштабным наступлением против группировки со стороны нового правительства президента Хасана Шейха Мохамуда.
В марте 2008 года Государственный департамент признал «Аш-Шабааб» иностранной террористической организацией.
Председатель ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее в понедельник заявил, что более 600 мирных жителей были убиты в этом году в результате нападений группы.
«Аш-Шабааб» был изгнан из Могадишо в 2011 году силами Африканского союза, но группировка по-прежнему контролирует участки сельской местности и продолжает наносить смертоносные удары по гражданским, политическим и военным объектам.