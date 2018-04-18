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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США продовжують переговори з РФ про політичне врегулювання в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сполучені Штати продовжують контактувати з Росією з приводу врегулювання конфлікту в Сирії політико-дипломатичними методами, у тому числі за рахунок ведення переговорів з владою в Дамаску. Це підтвердила в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт, інформує УНН.

США продовжують переговори з РФ про політичне врегулювання в Сирії

“Можу сказати, що посадові особи, що займають посади високого рівня в інших відомствах уряду США, ведуть переговори з росіянами з різних питань. Те, про що ви говорите, я не можу коментувати, оскільки це не виходить з Держдепартаменту. Але можу вам сказати, що інші офіційні особи США ведуть з росіянами переговори і дискусії з даного питання”, — зазначила дипломат.

Нагадаємо, в інтерв’ю телекомпанії CBS постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа не має наміру вступати у прямі переговори з президентом Сирії Башаром Асадом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сирії заявили, що експерти ОЗХЗ увійшли в Думу

Як раніше повідомляв УНН, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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