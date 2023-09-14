США продадуть Південній Кореї винищувачі на суму 5 млрд доларів

Цитата

Продаж «покращить здатність Республіки Корея протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійну оборонну спроможність для стримування агресії в регіоні та забезпечення оперативної сумісності з американськими силами», — йдеться в заяві Держдепартаменту.

«Запропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні», – додається в повідомленні.

Деталі

Державний департамент повідомив Конгресу, що дав дозвіл на продаж 25 літаків виробництва Lockheed Martin, а також двигунів і відповідного обладнання.

Продаж стався на тлі зростання напруження у відносинах з Північною Кореєю, яка провела свої останні ракетні випробування саме тоді, коли лідер Кім Чен Ин відвідав росію, щоб обговорити з диктатором розширення співпраці у сфері зброї.

Доповнення

Південна Корея експлуатує F-35 з 2018 року. Сполучені Штати схвалюють продаж літаків лише своїм найближчим партнерам, а Туреччина вийшла з програми F-35 після великої покупки в росії системи протиракетної оборони.

Нагадаємо

Південна Корея створила об'єднане військове командування, яке буде контролювати всі операції з безпілотниками.