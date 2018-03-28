США про успішну судову реформу: роль Ради доброчесності вирішальна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Посольство США в Україні прокоментувало рішення Громадської ради доброчесності про припинення своєї участі у кваліфікаційному оцінюванні українських суддів, вказавши, що роль ГРД - вирішальна. Відповідний коментар розміщено на сторінці посольства у Twitter, передає УНН.
"Громадська рада доброчесності відіграє вирішальну, передбачену законом роль у процесі відбору суддів. Спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ГРД є обов’язковою умовою успішної судової реформи", - йдеться в повідомленні.
Раніше ГРД заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.
"Оцінювання суддів, яке проводиться у рамках судової реформи, перетворилося у відверте окозамилювання та цинічну оману усього суспільства. У зв’язку з цим Громадська рада доброчесності повністю припиняє участь у цьому процесі, щоб не легітимізувати його", - заявили у ГРД 26 березня.
У ВККСУ днем пізніше запропонували ГРД продовжувати виконання своїх обов’язків.