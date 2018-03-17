США прийняли на озброєння новий атомний підводний човен класу Virginia
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Військово-морські сили США взяли на озброєння новий багатоцільовий атомний підводний човен USS Colorado класу Virginia. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію заходу в Twitter американських ВМС.
Церемонія введення субмарини в експлуатацію відбулася на базі в Нью-Лондоні, штат Коннектикут.
USS Colorado стала 15-м багатоцільовим атомним торпедним підводним човном класу Virginia, що надійшов на озброєння США. Водотоннажність становить 7,8 тисячі тонн, довжина — близько 115 метрів, ширина — більше десяти метрів. Підводний човен розвиває швидкість до 34 вузлів (46,3 кілометри на годину) в зануреному стані.
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Субмарина призначена для здійснення протичовнових і протикорабельних операцій, доставки військ спеціального призначення, проведення наступальних операцій, участі в іррегулярних військових діях, збору розвідданих та здійснення спостереження, а також участі в мінно-тральних операціях.
Підводні човни класу Virginia оснащені чотирма торпедними апаратами і 26 торпедами. Екіпаж підводних човнів становить від 100 до 120 чоловік.
Нагадаємо, США продовжать модернізувати свій ядерний арсенал, американські озброєння залишаться найефективнішими. Про це в четвер на регулярному брифінгу для журналістів заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, коментуючи послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна.