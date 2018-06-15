США пригрозили жорсткими заходами на наступ сирійської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У повідомленні, яке розповсюдило МЗС США, вказується, що сирійська урядова армія порушує угоду про зонах деескалації. Там попередили, що Сполучені Штати “візьмуть жорсткі заходи” в разі, якщо війська президента Башара Асада почнуть наступ на південному заході країни, повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
У Держдепі закликали Росію, як учасника угоди про зони деескалації, вплинути на сирійський уряд і не допустити подальшого розширення зони конфлікту.
Зона деескалації на південному заході Сирії поширюється на території, що межують з Йорданією, а також примикають до Голанських висот, окупованих Ізраїлем.
Як повідомляє іранське агентство Fars, в останні дні в провінції Дараа на півдні Сирії спалахнули запеклі бої між урядовою армією і загонами бунтівників. Проти військ Башара Асада там діють підрозділи, які входять до складу так званої “вільної сирійської армії”.
Нагадаємо, Сирія не буде оголошувати про постачання Росією зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це, як передало агентство SANA, заявив в середу в інтерв’ю іранському телеканалу Al Alam президент республіки Башар Асад.