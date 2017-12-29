США постачатимуть ракети двом країнам-сусідам РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. США постачатимуть вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM до Польщы і Японії, а також ще у 8 країн світу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону, передає УНН.
Як повідомляється, військово-повітряні сили США підписали контракт з компанією Raytheon Missile Co. на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM. Також повідомляється, що компанія виготовлятиме запчастини і телеметричного обладнання.
Крім того, за даними Міністерства оборони США, AMRAAM будуть поставлятися до Південної Кореї, Марокко, Індонезію, Румунію, Іспанію, Туреччину, Бахрейн, Катар, а також Польщу і Японію.
Як повідомляв УНН, на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Росії знаходяться близько 400 міжконтинентальних балістичних ракет.