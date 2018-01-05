США побоюються, що надана Україні зброя потрапить в руки ворогів - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сполучені Штати Америки побоюються, що надана Україні летальна збря потрапить в руки ворогів. Про це йдеться в статті газети The Wall Street Journal , передає УНН.
"США планують озброїти України, розлютивши Росію і погіршити і без того погані відносини, але більше турбує що збря, що потрапить до рук ворога - як це було раніше", - пише газета.
Зокрема, відзначено, що в 2014 році, коли США передали радарні системи для виявлення розташування ворожої артилерії, одна з таких установок, яка була розташована неподалік від Дебальцеве, потрапила в руки бойовиків. Тому, повідомляється, офіційні особи в США ретельно вивчають передачу Україні протитанкової зброї Javelin. Тому єю будуть оснащені частини, розташовані далеко від фронту, щоб зброя не була використана для наступальних операцій і не була залишена ворогові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони США Джеймс Меттіс сподівається, що поки ніхто не захоче увірватися в Україну, вплив летального зброї, яку Вашингтон в грудні офіційно погодився продати офіційному Києву, буде незначним.