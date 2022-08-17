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США перекрили подачу води до деяких штатів та Мексики через посуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Постачання води до деяких штатів США та Мексики буде припинено, щоб уникнути катастрофічного зниження річки річки Колорадо. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

США перекрили подачу води до деяких штатів та Мексики через посуху

Деталі

Більш ніж за два десятиліття кількість опадів, значно нижча за середнє, призвела до того, що річка — джерело води для західної частини Сполучених Штатів — досягла критичного рівня, оскільки антропогенна зміна клімату посилює природний цикл посухи.

Незважаючи на багаторічні попередження та крайній термін, встановлений Вашингтоном, штатам, що залежать від річки, так і не вдалося домовитися про план скорочення використання води, і у вівторок федеральний уряд заявив, що втрутиться.

Частка штату Арізона з річки скоротиться на 21% у 2023 році, тоді як Невада отримає на вісім відсотків менше. Частка Мексики впаде на сім відсотків.

Каліфорнія, найбільший споживач води річки та найгустонаселеніший із західних штатів, наступного року не зазнає зниження частки.

Річка Колорадо бере початок у Скелястих горах і тече через Колорадо, Юту, Арізону, Неваду, Каліфорнію та північну Мексику, де впадає до Каліфорнійської затоки. Вона поповнюється в основному сніговим покривом на великих висотах, який повільно тане у теплу пору року. Але зменшення кількості опадів і вищі температури, викликані неконтрольованим спалюванням людством викопного палива, означають, що снігу випадає менше, а той сніг, який є, тане швидше.

Доповнення

Західна частина Сполучених Штатів страждає від посухи, яка триває вже 23 роки, і це найсильніший епізод за понад 1000 років.

Ця посуха зробила деякі ділянки країни сухими та вразливими для більш гарячих, швидких та руйнівних лісових пожеж.

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