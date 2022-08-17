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США перекрыли подачу воды в некоторые штаты и Мексику из-за засухи

Киев • УНН

 • 153139 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Поставка воды в некоторые штаты США и Мексики будет прекращена во избежание катастрофического снижения реки Колорадо. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

США перекрыли подачу воды в некоторые штаты и Мексику из-за засухи

Детали

Более чем за два десятилетия количество осадков, значительно ниже среднего, привело к тому, что река — источник воды для западной части Соединенных Штатов — достигла критического уровня, поскольку антропогенное изменение климата усиливает естественный цикл засухи.

Несмотря на многолетние предупреждения и крайний срок, установленный Вашингтоном, штатам, зависящим от реки, так и не удалось договориться о плане сокращения использования воды, и во вторник федеральное правительство заявило, что вмешается.

Доля штата Аризона из реки сократится на 21% в 2023 году, тогда как Невада получит на восемь процентов меньше. Доля Мексики упадет на семь процентов.

Калифорния, крупнейший потребитель воды реки и самый густонаселенный из западных штатов, в следующем году не испытает снижения доли.

Река Колорадо берет начало в Скалистых горах и течет через Колорадо, Юту, Аризону, Неваду, Калифорнию и северную Мексику, где впадает в Калифорнийский залив. Она пополняется в основном снежным покровом на больших высотах, медленно тающим в теплое время года. Но уменьшение количества осадков и более высокие температуры, вызванные неконтролируемым сжиганием человечеством ископаемого топлива, означают, что снега выпадает меньше, а тот снег, который есть, тает быстрее.

Дополнение

Западная часть Соединенных Штатов страдает от засухи, которая длится уже 23 года, и это самый сильный эпизод более чем за 1000 лет.

Эта засуха сделала некоторые участки страны сухими и уязвимыми для более горячих, быстрых и разрушительных лесных пожаров.

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